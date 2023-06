Samuel Wolf mit einem Hattrick von der 27. bis zur 38. Minute, dann Felix Heimgärtner mit einem Doppelpack in der Schlussphase – so bezwang der FC Speyer am letzten Spieltag der U19-Fußball-Regionalliga den FK Pirmasens mit 5:0.

Der FKP verpasste damit das von Trainer Sebastian Heß gesteckte Saisonziel von 50 Punkten und musste sich mit 47 Zählern (14 Siege, fünf Remis, neun Niederlagen) und Platz sieben zufrieden geben. „Alle drei Treffer vor der Pause haben wir über unsere rechte Abwehrseite kassiert“, analysierte Heß. Sein Team hatte durch Tom Lautenschläger die erste Torchance der Partie gehabt.

In den zweiten 45 Minuten versuchten die Pirmasenser A-Junioren, noch den Anschlusstreffer zu erzielen. Heß: „Der Einsatz hat gestimmt.“ Carlos Baumgart vergab zwei Gelegenheiten. Speyer war effektiver. Heimgärtner schloss zwei Konter in der Schlussphase eiskalt ab und erhöhte auf 5:0. „Wir werden uns mit viel Aufwand für die kommende Spielrunde vorbereiten. Ich freue mich darauf“, sagte Heß.

Sky Gensinger wechselt nach Bundenthal zum Vizemeister der Herren-Landesliga.

SO SPIELTEN SIE

FK Pirmasens: Jeckel - Hauser, Rohe, Laux, Büchel (46. Baumgart) - Fieger, Lautenschläger, Wohlgemuth (64. Gensinger), Jubileum (75. Styben) - Sesay (75. Schmitt), Willrich.