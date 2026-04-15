Der U19-DFB-Pokal 2026/27 findet ohne den FK Pirmasens statt. Im Halbfinale des A-Junioren-Verbandspokals verlor „die Klub“ mit 1:2 (0:1) bei Viktoria Herxheim.

400 Zuschauer kamen am Dienstagabend ins Viktoria-Stadion. „Das muss man dem Verein lassen: Herxheim hat diese Partie als super Event präsentiert“, lobte FKP-Trainer Peter Rubeck. Was aber nach dem Siegtreffer des gastgebenden Regionalligisten in der 72. Minute passierte, war weniger schön. In der Folge gab es Provokationen und Zeitspiel und damit keinen Spielfluss mehr. Nach dem Abpfiff sahen die FKP-Junioren Till Frohberg und Devin Johnson „als Folge der Provokationen“, so Rubeck, jeweils die Rote Karte.

„Wir hatten in diesem Wettbewerb nicht ein einziges Heimspiel und mussten jetzt zu allem Überfluss, obwohl anders ausgelost, im Halbfinale nach Herxheim. Dass das nicht einfach werden würde, war von vornherein klar. Aber wie es dann noch gelaufen ist, war aus unserer Sicht mehr als unglücklich“, sagte Rubeck. Das erste Gegentor in der zehnten Minute sah er so: „Herxheim hatte Handspiel reklamiert. Dann kam ein gegnerischer Spieler im Strafraum zu Fall. Von uns war aber kein Spieler dran. Aber es gab Strafstoß.“ Felix Ries verwandelte den Elfer.

Stratmanns Einzelaktion

In Minute 51 eroberte Benedikt Stratmann den Ball im Mittelfeld, zog aufs Viktoria-Tor zu und schoss zum 1:1 (51.) ein. „Wir waren in der zweiten Halbzeit die klar dominante Elf, doch dann erhielt Herxheim einen Freistoß, der aus meiner Sicht gar keiner war“, beschrieb der FKP-U19-Coach, was dem Siegtor vorausging. Anton Eckert traf dann mit einer Kopfball-Bogenlampe über FKP-Keeper Julian Obermann hinweg. Herxheims Finalgegner wird am Dienstag zwischen dem SC Idar Oberstein und dem 1. FC Kaiserslautern ermittelt. Für Pirmasens geht es am Sonntag um 13 Uhr in der U19-DFB-Nachwuchsliga beim SV Wehen Wiesbaden weiter.