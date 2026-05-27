Der FK Pirmasens hat den Kampf um Oleksandr Formaniuk verloren.

Der Spielmacher des Pirmasenser DFB-Nachwuchsligateams, der diese Saison auch schon sechs Einsätze in der Herren-Oberliga hatte, nahm das Vertragsangebot des FKP nicht an und wechselt zur U21 von Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg. Der FKP wird für den 18-jährigen Ukrainer eine Ausbildungsentschädigung erhalten.

Aufgelöst wurde der ursprünglich bis Juni 2027 laufende Vertrag mit Christopher Fried. Der 32-jährige Verteidiger, der in der gerade beendeten Verbandsligarunde 17-mal für den FKP II spielte, wird wohl Co-Trainer bei Arminia Ludwigshafen.

Lizenz für Eddersheim

Inzwischen steht fest, dass der 1. FC Eddersheim als Vizemeister der Hessenliga an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga teilnimmt. Eddersheim kann nun das 6600 Zuschauer fassende Stadion in Aschaffenburg als Ausweich-Spielstätte vorweisen und erfüllt somit die Lizenzbedingungen. Beendet der FK Pirmasens die Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar erwartungsgemäß auf Rang zwei, startet er am 7. Juni mit der Partie beim 1. FC Eddersheim in die Aufstiegsrunde – falls die Hessen ihr Auftaktspiel am 4. Juni gegen den VfR Mannheim verlieren oder unentschieden spielen. Gewinnt Eddersheim gegen Mannheim, hat der FKP am 7. Juni Heimrecht gegen den VfR und spielt am 10. Juni in Eddersheim.