Der neue Trainer Daniel Paulus legte am Montagabend bei Oberligist FK Pirmasens mit den fünf bisher neu verpflichteten Akteuren los. Und er präsentierte noch einen sechsten. Der Neue an der Seitenlinie will bis zum ersten Spiel eine Einheit geformt haben, die mehr Zuschauer ins Framas-Stadion locken sollen. Mit einer Sache tut er sich noch schwer. Sein neuer Spieler ist hingegen in Sachen Zielsetzung deutlich klarer.

Im Gespräch mit Daniel Paulus, dem neuen Coach des Fußball-Oberligisten FK Pirmasens,