Die U19 des FK Pirmasens hat in der Regionalliga einen verdienten Sieg gefeiert. Gegen Wiebach siegte das Team von Trainer Sebastian Heß mit 2:1.

„Um einen Gegner erfolgreich zu bespielen, der versucht, dich mit einer Fünferkette am Toreschießen zu hindern, ist Geduld das beste Mittel. Für diese Geduld ist unsere Mannschaft heute belohnt worden.“ So kommentierte Sebastian Heß, der Trainer des U19-Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens, das verdiente 2:1 (0:0) im Framas-Stadion gegen Hertha Wiesbach.

Der Tabellensechste dominierte von Beginn an, kam auch durch Jamal Willrich und Silas Gutmann zu Abschlüssen, aber das Defensiv-Bollwerk des Aufsteigers aus dem Saarland hielt. Heß: „Durch Fehler im Aufbauspiel haben wir Wiesbach zum ein oder anderen Konter eingeladen. Unser Keeper Jason Becker hat aber ein sehr gutes Spiel abgeliefert und uns vor einem Rückstand bewahrt.“ Dann war es so weit. Flanke Willrich, Kopfball Alex Styben – 1:0 (66.). Freistoß Willrich, Kopfball Styben – 2:0 (83.). Wiesbachs Anschlusstreffer durch Vano Mchedlishvili war ein Weitschuss der Marke „unhaltbar“.

Am Mittwoch (19.30 Uhr) spielt die FKP-U19 beim noch ungeschlagenen Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern. „Aller guten Dinge sind drei!“, will Heß sehen, ob seine Jungs aus den beiden bisherigen Niederlagen (0:7 und 1:4 im Pokal-Halbfinale) gelernt haben. Heß: „Jeder will der Erste sein, der den FCK in dieser Saison besiegt.“

