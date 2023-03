Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Saarland ist für den mittlerweile auswärtsstarken FK Pirmasens auch beim zweiten Derby-Gastspiel eine Reise wert gewesen. Beim 1:0-Sieg bei der SV Elversberg hat der pfälzische Regionalligist spielerisch nicht ganz so stark agiert wie elf Tage zuvor in Homburg, aber Dennis Chessas früher Geniestreich und eine Riesenportion Einsatzfreude haben dem FKP drei Punkte beschert.

„Das hätte doch kein Schwein geglaubt ...“: Felix Bürger wiederholte am Samstagnachmittag den Satz gleich noch mal. Er schien selbst erst so langsam zu realisieren, was seinem