Zweite knappe Schlappe in Folge. Regionalligist FK Pirmasens hat nach der Niederlage bei Tabellenführer SC Freiburg II am Dienstagabend gegen ein weiteres Team aus der Spitzenregion mit 0:1 (0:0) verloren. Damit findet sich der FKP nun auf einem Abstiegsplatz wieder.

Oh, wie bitter! Der FKP nähert sich langsam, aber sicher ganz gefährlichen Tabellenregionen. Weil weil Großaspach bei Schlusslicht Eintracht Stadtallendorf auf den letzten Drücker 2:0 siegte, ist „die Klub“ unter den Strich gerutscht. „Brutal ärgerlich“ fand Trainer Patrick Fischer das 0:1, „weil wir ein ordentliches Spiel gemacht haben“. Fischer fuchste, dass das Gegentor „wieder mal nach einem Standard gefallen“ ist.

„Sauärgerlich“, kommentierte Keeper Benjamin Reitz die Niederlage. Am Gegentor hatte er nichts ausrichten können. Reitz: „Wir stehen hinten wieder gut, lassen kaum was zu. Aber es fehlt zurzeit einfach ein bisschen das Spielglück.“

Als Reitz’ Vorderleute in den letzten Minuten doch noch mal alles nach vorne warfen, allerdings auch da noch zu wenig Tempo und Bewegung an den Tag respektive Abend legten, hatten auch die beiden Trommler hinterm Tor – zwei von zwölf Hinter-Zaun-Gästen – jegliche Motivation verloren. Sie mussten hilflos mitansehen, wie auch die letzten Zuckungen verpufften, etwa der eingewechselte Tom Schmitt zu Beginn der Nachspielzeit fünf Meter vorm FSV-Tor den Ball nicht traf.

Wieder Gegentor nach Standard

Exakt siebeneinhalb Minuten waren nach dem Wiederanpfiff im Framas-Stadion absolviert, als es hinter Benjamin Reitz einschlug – zwar nicht ganz unvermittelt, aber doch eigentlich so leicht vermeidbar. Luka Dimitrijevic, der kurz zuvor nach Fauxpas und taktischem Foul Gelb gesehen hatte, foulte erneut, diesmal auf der halblinken Seite mittig der eigenen Hälfte. Steffen Straub servierte, FSV-Kapitän Dominik Nothnagel schraubte sich vorm Tor ungestört in die Höhe und köpfte den Ball in die aus seiner Sicht linke Ecke.

Spätestens ab diesem Moment waren die Pirmasenser dann so richtig unter Zugzwang. Was wäre, wenn ...: Hätte Benno Mohr in Minute 59 einen Tick eher abgezogen. Daniel Bohl hatte einen wunderbaren Pass nach links auf Dimitrijevic geschlagen, der von der Linie zurücklegte; Mohrs Abschluss aber wurde geblockt.

Die Partie hatte erst nach einer guten halben Stunde Fahrt aufgenommen. Zunächst war nämlich herzlich wenig passiert. Als FKP-Coach Fischer an der Seitenlinie einen in hohem Bogen ins Aus fliegenden Ball sauber per Hacke zurückkickte, war dies bis dato (24. Minute) eine der noch am meisten Aufsehen erregenden Szenen.

Moritz Zimmer trifft den Pfosten

Vier Minuten zuvor hatten allerdings die Hausherren ihre erste und gute Gelegenheit in Form eines Freistoßes aus vielversprechender Position verstreichen lassen. An der Strafraumkante fast mittig durfte Dennis Krob abziehen, der schwach geschossene Ball aber verlor in der Frankfurter Mauermasse alle Fahrt.

In Minute 37 dann die beste Gelegenheit für „die Klub“, die Führung zu markieren. Allerdings zielte Moritz Zimmer bei seinem strammen Abschluss aus gut 17 Metern um Haaresbreite zu ungenau: Der Schuss ließ den Pfosten zittern. Da hätte Frankfurts Torwart Daniel Endres, der gern jede Szene lautstark kommentiert, machtlos gewesen. Der frühere Keeper der Offenbacher Kickers konnte seine Klasse im eigentlichen Job indes nicht zeigen. Die Pirmasenser boten ihm viel zu wenig Gelegenheit.

Grünnagel muss raus

Dies, obwohl Patrick Fischer eine offensivere Ausrichtung gewählt hatte, zumindest auf dem Papier: Anstelle Salif Cissés war Luka Dimitrijevic aufgelaufen, der am rechten Flügel allerdings recht wenig Produktives zustande brachte. „Sechser“ Cissé kam zum Wiederanpfiff, drückte allerdings auf die rechte Außenverteidigerposition. Manuel Grünnagel war in der Kabine geblieben. Nach einem Luftduell hatte Grünnagel nach eigenen Worten „etwas die räumliche und zeitliche Orientierung verloren“. Grünnagel weiter: „Es geht aber schon wieder – die Mathe-Aufgabe vom Co habe ich lösen können“, konnte Grünnagel kurz nach dem Abpfiff schon wieder scherzen.

Der Rechtsverteidiger hatte bis dahin seinem Widerpart, den ehemaligen Hauensteiner Steffen Straub, neutralisieren können. Mehr gefordert war da Sascha Hammann, der sich des schnellen Ihab Darwiches erwehren musste. Als der zweimal entwischte, wurde es umgehend brandgefährlich.

Mal brandgefährlich nach vorn zu stoßen, genau das brachten die Gastgeber allzu selten zustande. Dennis Chessa und Co. ließen einiges vermissen, fanden keine Mittel, mal ordentlich Wind zu entfachen und Druck Richtung FSV-Tor zu machen. Die Partie plätscherte nach etwas mehr als einer Stunde über längere Phasen nurmehr so dahin. Die Schlussoffensive verpuffte wirkungslos.