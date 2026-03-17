Ohne Marc Ehrhart geht der FK Pirmasens ins Pokal-Halbfinale des Südwestdeutschen Fußballverbands. Der Gegner hat einige Spieler mit FKP-Vergangenheit.

Marc Ehrhart musste vergangenen Freitag im Oberliga-Spitzenspiel beim 1. FC Kaiserslautern II Mitte der zweiten Hälfte verletzt raus. Diagnose: leichter Muskelfaserriss. Die Nummer eins der Oberliga-Torschützenliste mit 18 Treffern fällt daher fürs Verbandspokal-Halbfinale am Mittwoch (Anstoß: 19.30 Uhr) beim FC Bienwald Kandel und mindestens für die nächsten Punktspiele am Sonntag gegen Cosmos Koblenz und sechs Tage danach gegen Verfolger FC Emmelshausen-Karbach aus. Der 15-mal erfolgreiche Luka Dimitrijevic, der beim 1:1 auf dem Betzenberg ebenfalls angeschlagen raus musste, sei dagegen wieder fit, informiert FKP-Cheftrainer Daniel Paulus, der weiter auf Manuel Grünnagel, Kevin Büchler, Silas Gutmann und Grischa Walzer verzichten muss.

Paulus war vergangenen Sonntag in Kandel und schaute sich an, wie der Pokal-Gegner in der Verbandsliga auf dem Naturrasen des Bienwaldstadions gegen den VfB Bodenheim mit 2:3 verlor. Er geht von einer nicht unerheblich veränderten ersten Elf der Südpfälzer am Mittwoch aus. Paulus sah Kandel auch schon in der Verbandsliga-Hinrunde beim Spiel gegen den FKP II – das Rückspiel steigt kurioserweise am Sonntag um 15 Uhr im Sportpark Husterhöhe.

Auch mit 40 noch torgefährlich

Kandels Spielertrainer Yasin Özcelik ist schon 40 Jahre alt, aber immer noch torgefährlich. Vorige Runde trug er mit 23 Treffern zur souveränen Landesliga-Meisterschaft bei, diese Runde traf er in 21 Verbandsliga-Einsätzen schon 17-mal. Von Juli bis Dezember 2018 stand Özcelik beim FKP unter Vertrag, schoss damals neun Tore in 14 Verbandsligapartien für die zweite Mannschaft, im Regionalligateam konnte er sich bei sechs Einsätzen unter Trainer Peter Tretter nicht für einen Stammplatz empfehlen und verließ die Husterhöhe daher bald wieder. Das FKP-Trikot trugen bei Kandel früher auch Mittelfeldspieler Lirim Mustafa (2018 bis 2022 im Verbandsligateam) und Michael Bittner, der für Pirmasens in der B-Junioren-Bundesliga am Ball war.

„Für Kandel ist es das Spiel des Jahres, aber auch für uns ist es wie ein Endspiel, das wir mit der nötigen Seriosität und Ernsthaftigkeit angehen“, betont FKP-Coach Paulus. Dass der FC Bienwald den Kunstrasen-Nebenplatz als Spielort ausgewählt hat, kommentiert er so: „Der Riesenplatz im Stadion hätte uns in die Karten gespielt. Der Kunstrasen mit viel Granulat ist eng, aber fußballerisch betrachtet für uns gewiss kein Nachteil.“ Paulus gibt sich zuversichtlich, dass sein Team wie im Vorjahr das lukrative Pokalfinale erreicht. „Wir müssen unsere Intensität und unser Tempo durchdrücken. Wir wünschen uns ein frühes Tor. Wenn das nicht gelingt, müssen wir geduldig sein. Es liegt an uns“, sagt er und berichtet von einer guten Stimmung im Training am Samstag nach der guten Leistung gegen den FCK II.

Reitz in Orange

Der FKP kam übrigens dem Wunsch Kandels nach und spielt nicht in weißen Trikots – auch nicht Torhüter Benjamin Reitz. Paulus: „,Benny’ trägt Orange.“