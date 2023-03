Pech für FKP-Außengreifer Tim Hecker.

Vergangenen Samstag gehörte Tim Hecker zum ersten Mal in dieser Saison zur Startelf des Fußball-Oberligisten FK Pirmasens und schoss gleich ein Tor zum 2:1-Sieg gegen die TuS Koblenz. In dieser Partie zog er sich allerdings eine Rippenprellung zu und fällt daher für die beiden nächsten Spiele am Samstag in Karbach und eine Woche später gegen Gonsenheim aus.