Fußball-Oberligist FK Pirmasens hat die Verträge mit den Verteidigern Yannick Grieß (26) und Manuel Grünnagel (27) um zwei Jahre bis Sommer 2025 verlängert.

„Zwei Jungs aus der eigenen Jugend, die seit Jahren absolute Stammspieler sind. Ich erhoffe mir, dass beide noch mal einen Schritt nach vorne machen“, sagte dazu am Donnerstagabend der Sportliche Leiter des FKP, Marco Steil. Vize-Kapitän Grieß hat die Erfahrung von 91 Spielen in der Regionalliga und 89 in der Oberliga, Grünnagel kommt gar auf 162 Regionalliga-Einsätze.