An einem wohlbekannten Ort treffen sich der TSV Schott Mainz und der FK Pirmasens am 23. Mai zu ihrem dritten Fußball-Verbandspokalfinale.

Der Südwestdeutsche Fußballverband beschloss, das Endspiel seines Pokalwettbewerbs zwischen dem abstiegsgefährdeten Regionalligisten aus der Landeshauptstadt und dem aktuellen Oberliga-Zweiten aus der Südwestpfalz am Pfingstsamstag in der „Arena“ der 1800-Einwohner-Gemeinde Weingarten (zwischen Landau und Speyer) auszurichten. Bereits zweimal trafen Schott und „die Klub“ dort aufeinander. 2022 siegten die Mainzer mit 3:0, 2025 die Pirmasenser mit 2:1.

„Außer Weingarten hatten wir noch Worms auf dem Schirm. Aber wir wollten es Pirmasens nicht zumuten, in Worms zu spielen, weil es ja bei den drei Spielen des FKP in dieser Saison gegen die Wormatia Ausschreitungen gab“, sagte Verbandspokal-Spielleiter Klaus Karl.

„Nicht direkt beworben“

Der Verbandspokalsieger qualifiziert sich stets für die erste DFB-Pokal-Runde der kommenden Saison. Der FKP feierte dort im vergangenen August ein großes Fußballfest, führte vor 10.000 Zuschauern im ausverkauften Framas-Stadion bis in die Nachspielzeit mit 1:0 gegen die Bundesliga-Profis des Hamburger SV und unterlag mit 1:2 nach Verlängerung.

„Direkt beworben haben wir uns nicht. Aber wir haben das bisher zweimal ausgerichtet und dabei wohl einen guten Eindruck hinterlassen“, sagte am Dienstag Wolfgang Zuck, der stellvertretende Vorsitzende des SV Weingarten 2007, dessen Vorgängerverein nach seinem Oberliga-Aufstieg im Jahr 2002 die Tribüne errichtet hatte. Das Finale wird wieder ein Höhepunkt für den 450 Mitglieder zählenden SVW sein, dessen erste Mannschaft in der B-Klasse spielt. Der heutige FKP-Cheftrainer Daniel Paulus war von Juli 2003 bis Dezember 2004 Spieler in Weingarten unter Trainer Peter Rubeck, der gerade die Pirmasenser A-Junioren in die DFB-Nachwuchsliga geführt hat.

Neues Flutlicht

Laut Zuck kommt diese Woche noch die Produktionsfirma, die in diesem Jahr erstmals für die ARD die Liveübertragung (in Konferenzschaltung) der Partien beim „Finaltag der Amateure“ übernimmt, zu einer Besprechung nach Weingarten, wo in den nächsten Tagen eine neue LED-Flutlichtanlage installiert wird. „Auch das Flutlicht muss gewisse Anforderungen erfüllen, da es bei trübem Wetter wegen der TV-Übertragung auch tagsüber eingeschaltet werden müsste“, erläutert Karl. Die genaue Anstoßzeit ist noch offen.