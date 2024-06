Der FK Pirmasens spielt eine wesentliche Rolle beim dramatischen letzten Spieltag der U19-Fußball-Regionalliga.

Was war das für ein Saisonfinale in der A-Junioren-Regionalliga! Während in der Mainzer Kapellenstraße der auf Rang zehn liegende FK Pirmasens dem schon auf die Meisterschaftsfeier vorbereiteten SV Gonsenheim mit einem überraschenden 1:1 (1:0) zwei Zähler „raubte“, schloss Lokalrivale TSV Schott Mainz mit einem 9:3 nach 0:1-Rückstand bei den als Absteiger feststehenden Sportfreunden Eisbachtal nicht nur nach Punkten auf (beide 60), sondern holte sich mit einer um einen einzigen Treffer besseren Tordifferenz noch die Meisterschaft. Schotts U19-Fußballer spielen nun gegen Hessenmeister SV Darmstadt 98 um die Qualifikation für die neue DFB-Nachwuchsliga (vormals Bundesliga).

Zwei Rote Karten

Schon in der zweiten Minute geriet Pirmasens mit 0:1 in Rückstand. „Mal wieder“, klagte Sebastian Heß nach seinem letzten Spiel als FKP-Trainer. „Aber was die Jungs dann abgeliefert haben, das war schon klasse.“ Jannis Zimmermann hätte bei seinem Lattentreffer (35.) schon ausgleichen können. Als Niklas Wangler sich einen langen Ball in die Tiefe erlief, alleine aufs SVG-Gehäuse zulief und unhaltbar zum 1:1 (48.) traf, wurden die Gastgeber zusehends hektisch. Als sie sich mit zwei Roten Karten in der Schlussphase dezimierten, eröffnete sich für Alexander Petrovic sogar noch die Chance zum Siegtreffer. „Ein toller Saisonabschluss. Wer hätte das gedacht?“, sagte Heß voller Stolz über das Rundenfinale und die guten Leistungen in der Rückrunde.

SO SPIELTEN SIE