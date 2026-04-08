Gute Nachrichten vom FK Pirmasens vor dem Saison-Endspurt in der Fußball-Oberliga: Lange verletzte Spieler sind wieder ins Training eingestiegen.

Leistenprobleme bremsten – nach dem seit Ende September pausierenden und im Dezember operierten Kevin Büchler – in den vergangenen Wochen auch Silas Gutmann, Eliakim Kukanda, Grischa Walzer und zuletzt Oskar Prokopchuk. Da vergangenen Samstag beim 2:2 in Diefflen zudem Kapitän Yannick Grieß gesperrt war und sich sein Abwehrkollege Michael Müller Mitte der ersten Halbzeit am Ellenbogen verletzte, war die Personalsituation beim Tabellenzweiten extrem angespannt.

Nun sind der im Winter vom FC Homburg gekommene Walzer und Gutmann – beide seit Februar außen vor – wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, Kukanda nach zwei Spielen Zwangspause ebenso. Kukanda habe, so Chefcoach Daniel Paulus, „alles mitgemacht“ und kann wohl ebenso wie Müller am Samstag im Heimspiel gegen den SC Idar-Oberstein wieder auflaufen. Abwehrchef Grieß ist nach verbüßter Rot-Sperre ohnehin wieder dabei. Gutmann könnte als Ersatzmann zumindest zum Spieltagsaufgebot zählen. Und auch Manuel Grünnagel, seit seinem Kreuzbandriss Ende August außen vor, trainiert wieder mit der Mannschaft, aber noch ohne Zweikämpfe.

Abendspiel in Engers

Da der FKP am Pfingstsamstag (23. Mai) das Verbandspokalfinale gegen den Regionalligisten Schott Mainz bestreitet, muss das ursprünglich für den 24. Mai terminierte Ligaspiel beim FV Engers verlegt werden. Dem Pirmasenser Wunsch, die Partie am Mittwoch, 6. Mai, neu anzusetzen, entsprach Engers nicht und besteht auf den Nachholspieltag vom Rahmenterminplan (Mittwoch, 13. Mai).