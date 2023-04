Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ambitionierte Sportler aus der Region Pirmasens erzählen in unserer Reihe, wie sie sich ernähren, was sie brauchen, um für Wettkämpfe in ihrer Disziplin fit zu sein. Heute tut dies Marco Steil, in den vergangenen drei Saisons Kapitän des Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens.

Er hat ja lange Beine, der 1,97 Meter große Marco Steil. Und dennoch: Sein Weg als FKP-Innenverteidiger in den Sturm, wo er bei Standardsituationen als gefährlicher Kopfballspezialist