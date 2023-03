Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie ein Absteiger präsentierte sich der FK Pirmasens am Samstag bei der 0:4-Niederlage in Bahlingen. Den Ausfall von sieben Spielern verkraftete der aktuelle Regionalliga-Drittletzte offenkundig nicht. Kapitän David Becker spricht die Defizite klar an, kündigt aber baldige Besserung an.

„Ich habe nur 13, 14 Spieler, die ich in der Regionalliga von Beginn an spielen lassen kann. Die anderen müssen sich noch entwickeln.“ Dies sagte FKP-Trainer Patrick Fischer nach der