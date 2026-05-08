Fast alle Gegner des FKP in der U19-DFB-Liga haben ein Nachwuchsleistungszentrum. Jugendleiter Frank Ehmann sagt, was der FKP tun müsste, um auch ein NLZ zu haben.

Erstmals seit ihrem Aufstieg in die U19-DFB-Nachwuchsliga B spielen die A-Junioren-Fußballer des FK Pirmasens am Sonntag im Framas-Stadion – und nicht auf dem Kunstrasen-Nebenplatz. Gegner ist ab 13 Uhr der TSV Schott Mainz. Es sind die beiden einzigen Vereine in dieser Gruppe, die kein Nachwuchsleistungszentrum unterhalten. Beide kommen nach neun Spielen auf elf Punkte, haben sich in der Vorrunde in Mainz mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Wer am Sonntag als Sieger vom Platz geht, hat in den restlichen zwei Partien noch alle Chancen, den begehrten vierten Platz zu erreichen, der zur Teilnahme an der DFB-Nachwuchsliga in der kommenden Saison berechtigt. Arno Noll sprach mit FKP-Jugendleiter Frank Ehmann.

Herr Ehmann, inwieweit hat sich der FKP schon mit der Frage auseinandergesetzt, ein eigenes Nachwuchsleistungszentrum auf die Beine zu stellen?

Was es heißt die ganzen Qualifizierungsmaßnahmen und Bedingungen zu erfüllen, die der Deutsche Fußball-Bund verlangt, haben wir jetzt schon beim Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga gesehen. Nur wenn es unserer Herren-Mannschaft gelingen würde, in die Regionalliga aufzusteigen, könnten wir uns überhaupt mit diesem Thema befassen. Man muss wissen, dass nur die Vereine der Ersten und Zweiten Bundesliga verpflichtet sind, ein solches NLZ aufzubauen. Freiwillig haben nur 14 Vereine aus der Dritten Liga oder den Regionalligen wie die Stuttgarter Kickers, der SV Sandhausen, der FSV Frankfurt oder der SV Meppen ein anerkanntes NLZ. Alles, was wir in unserem Verein tun, muss auch zu uns passen, es muss uns weiterbringen, es muss realistisch sein.

Welche Bedingungen – neben einem Team in der Herren-Regionalliga – müsste denn der Verein erfüllen?

Pro Saison steht da mal ein Kostenfaktor von 300.000 Euro. Ein Riesenberg sind die Personalkosten. Der Leiter eines NLZ muss diese Funktion hauptamtlich innehaben, nicht in Doppelfunktion, und er muss mindestens den Trainer-A-Schein besitzen. Unter drei Hauptamtlichen im NLZ läuft da nichts. Hinzu kommen Verwaltungsaufwand, Physiotherapie, ärztliche Betreuung, Reisen, Übernachtungen. Der DFB stellt für die Vereine, die freiwillig ein NLZ aufbauen, einen Topf von 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. Den müssen sich diese Vereine dann aufteilen. Dabei wird auch die Anzahl der Spieler in der jeweiligen Nachwuchsabteilung berücksichtigt.

Die erste B-Juniorenmannschaft ist gerade als Verbandsligameister in die Regionalliga aufgestiegen, die zweite B-Juniorenmannschaft steht kurz vor der Landesliga-Meisterschaft, die C-Junioren liegen in der Verbandsliga auf Rang zwei: Die Nachwuchsabteilung des FKP hat eine überaus erfolgreiche Saison. Wird da der Jugendleitung nicht angst und bange vor weiter steigenden Anforderungen?

(lacht) Das ist schon eine Mammutaufgabe, die auf die Jugendleitung und die Trainer zukommt. Es wird beim FKP eine Top-Nachwuchsarbeit betrieben. Die umliegenden Nachwuchsleistungszentren sichten hier regelmäßig. Es kommen aber auch immer wieder Spieler von dort zurück oder Spieler aus dem Umland gehen lieber zum FKP, weil sie sehen, dass der Nachwuchs sich hier nicht nur gut weiterentwickelt, sondern auch in den beiden Herrenteams in Verbands- oder Oberliga seine Chance bekommt. Wir sind auch bereit, von einem NLZ zu lernen, Dinge besser zu machen. Dass das nicht nur Gerede ist, sehen wir jetzt bei der U19 ganz deutlich, die eine ausgezeichnete Rolle in der Nachwuchsleistungsliga spielt und mit den NLZ-Teams auf Augenhöhe ist.

ZUR PERSON