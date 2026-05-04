Nach vielen vergeblichen Anläufen schafft der FKP nun die ersehnte Rückkehr in die B-Junioren-Regionalliga. Der Torschützenkönig wechselt zum FCK.

Durch den 4:3-Sieg von Viktoria Herxheim am Samstag gegen den Tabellenzweiten, den Ludwigshafener SC, stand schon vor der Partie am Sonntag auf der Husterhöhe gegen den SV Gonsenheim II fest: Die B-Junioren-Fußballer des FK Pirmasens haben die Meisterschaft in der Verbandsliga sicher und steigen in die Regionalliga auf. Dass der FKP in einem munteren Spiel nur ein 3:3 (2:0) erreichte, tat der fröhlichen Meisterfeier am Platz also keinen Abbruch.

Papa wird zu Feierbiest

„Wo könnte mein Vater passender seinen 50. Geburtstag feiern als auf dem Fußballplatz?“, antwortete Riley Schonewille auf die Frage, ob es zu Hause noch eine Feier zum runden Geburtstag von Papa Willem gibt. „Papa ist kein Feierbiest. Außer es geht um Fußball“, setzte der Sohn des FKP-U17-Coachs lachend hinzu. Schon Minuten vor Abpfiff der Begegnung standen die nicht auf dem Platz befindlichen Spieler, die Trainer und Betreuer mit den Meister-T-Shirts in den Startlöchern. Kaum war Schluss, feierte sich das gesamte Team im Jubelkreis, es stieg weiß-blauer Rauch auf, die Zuschauer applaudierten. Und mittendrin Willem Schonewille, der ja auf dem Fußballplatz zum Feierbiest mutiert.

Lamine Diene, Raphael Wangler und Leon Wilhelm mussten das Spiel von der Bank anschauen. Alle drei verletzt. Was hat das Team so stark gemacht über die Saison? Diene: „Der Trainer hat den Weg klar vorgegeben, und wir haben mitgezogen. Die Qualität im Team stieg von Spiel zu Spiel.“ Wangler: „Das 2:0 gegen Schott Mainz in der Vorrunde, das war das Spiel, in dem wir gemerkt haben, dass da mehr geht.“ Wilhelm: „Wir waren nie weniger als 18 Spieler im Training. Da hast du gemerkt, dass wir vorne was reißen wollen.“ Zusammen betonten sie: „Melanie und Marko Eiermann, die Eltern von Niko, haben sich die gesamte Saison über liebevoll um alles gekümmert. Da wollen wir auch mal Danke sagen.“

Tor mit erstem Ballkontakt

Niko Eiermann ist der etatmäßige Keeper, stand aber am Sonntag im Kasten der U19. Sein Vertreter Jannis Groger machte seine Sache sehr gut. Bilguun Matz schoss in der zwölften Minute aus 16 Metern exakt in den Winkel des Mainzer Tors – 1:0. Top-Stürmer Julien Rheinfrank musste verletzt raus. Für ihn kam Niclas Derstroff, der mit seinem ersten Ballkontakt zum 2:0 traf (25.).

Nun saß auch FKP-Jugendleiter Frank Ehmann auf der Ersatzbank. „Es ist ja nicht nur der Erfolg, der uns mit dem Aufstieg in die U17-Regionalliga natürlich weiterbringt. Die spielen auch noch schönen Fußball und sind effektiv dabei“, lobte er und kündigte an: „Nach dem Spiel schmeißen wir für alle, die mitfeiern wollen, den Grill an.“ Julien Rheinfrank, mit 18 Saisontoren Team-Torschützenkönig, schwärmt von einer „geilen Saison“, die „unheimlich Spaß gemacht“ habe. Er wechselt mit einem lachenden und einem weinenden Auge in seine Heimatstadt zum 1. FC Kaiserslautern, denn: „Ich will einmal Fußballprofi werden.“

Rückwechsel zeigt Wirkung

Zurück auf den Platz: Mit dem Anschlusstor der Rheinhessen riss beim Meisterteam der Faden. Bald darauf gar das 2:2. Co-Trainer Marco Ebler, der schon bei Derstroff sein goldenes Händchen bewiesen hatte, nahm einen Rückwechsel vor. Damian Winschu kehrte also auf den Rasen zurück, tankte sich durch, legte quer, und Matz schoss nach dem 1:0 auch das 3:2 (62.). „Wir waren fitter als andere Teams, hatten keinen Leistungsabfall im letzten Spieldrittel“, nannte der 16-jährige Schüler des Hugo-Ball-Gymnasiums ein Erfolgsrezept. Dieses Mal allerdings kassierte sein Team noch ein spätes Gegentor. Gonsenheims Anton-James Klimke egalisierte per Elfmeter zum 3:3 (73.). Nichts war es mit dem zwölften Sieg im zwölften Saison-Heimspiel. Egal. Die FKP-U17 ist drei Spieltage vor Rundenende Meister.