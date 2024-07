„Wir haben bei einem Oberligisten 60:40 Ballbesitz gehabt“, stellte Christopher Ludy, der Spielertrainer des Fußball-Verbandsligisten FK Pirmasens II, nach dem letzten Vorbereitungsspiel stolz fest.

Nur kam seine Mannschaft – mit ihm selbst und Lennart Vogt als „Zehner“ hinter Sturmspitze Michael Wiktorski – in 90 Minuten zu keiner echten Torchance. Und weil hinten wieder einige Patzer passierten, verlor die junge FKP-Reserve beim SV Morlautern ihre Generalprobe vor dem Punktspielstart am kommenden Sonntag in Mainz beim TuS Marienborn mit 0:2 (0:0). Generell habe sein Team, das durchaus Qualität besitze, in der Sommervorbereitung zu viele Gegentore kassiert, sagte Ludy. Bobby Edet in der 62. und Florian Bicking in der 82. Minute trafen für Morlautern, bei dem Maximilian Riehmer aus Münchweiler als Innenverteidiger auflief. Auch der vom FKP gekommene Moritz Jung zählte zur ersten Elf von SVM-Coach Daniel Graf.

Noch ohne Theobald

Bei den Pirmasensern fehlten neben einigen angeschlagenen und privat verhinderten Spielern auch Moritz Theobald. Der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler des FC Schalke 04 und des 1. FC Kaiserslautern kam im Sommer 2022 zum FKP-Oberligateam, hat seit einer schweren Knieverletzung im April 2023 nicht mehr gespielt und soll nun über die zweite Mannschaft wieder aufgebaut werden. Doch vor einem ersten Einsatz ist laut Ludy noch ein Test der Berufsgenossenschaft zu absolvieren.