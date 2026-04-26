Ein A-Junior hat mit einem späten Tor dem abstiegsbedrohten Verbandsligisten FK Pirmasens II noch ein 2:2 gegen den damit weiter punktgleichen SV Steinwenden gerettet.

FKP-Trainer Jens Mayer tobte am Sonntag in der ersten Hälfte eins ums andere Mal an der Seitenlinie, weil sein Team offenbar wenig von dem umsetzte, was abgesprochen war. „Was im Abstiegskampf wichtig ist, Laufbereitschaft und Zweikampfstärke, hat hauptsächlich im ersten Durchgang gefehlt. Da war Steinwenden besser als wir“, stellte Mayer fest und fügte hinzu: „Von uns war das in den ersten 45 Minuten Dauerlauf. Ich hätte jeden auswechseln können.“

Das war natürlich nicht möglich. Aber zur Pause nahm Mayer vier Wechsel vor. Für Nils Strassel, Tim Braun, Niklas Wangler und Cai Crafton kamen Dario Tuttobene, der tags zuvor noch 67 Minuten im Oberligateam aktive Till Decker, Luca Popescu und Finn Stauch. Doch Steinwenden blieb am Drücker. Vor allem Sascha Hammann, der von 2013 bis 2022 für Pirmasens in der Regional- und Oberliga gespielt hatte, zeigte einige Male seine Klasse. Der 33-Jährige war kurz nach Ostern als Trainer des SVS zurückgetreten, blieb aber als Spieler dem Verein erhalten. Als FKP-Verteidiger Grischa Walzer in Minute 22 vor dem eigenen Strafraum gegen Frederik Christmann den Kürzeren zog, traf Hammann aus knapp 30 Metern über den am Elfmeterpunkt postierten Pirmasenser Keeper Simon Schwarz hinweg in den Torwinkel.

Tuttobenes Geniestreich

Kurz vor der Halbzeitpause wehrte Schwarz einen Distanzschuss von Christmann bravourös ab. Doch Christmann sollte sein Tor noch machen. In der 54. Minute war die rechte Pirmasenser Abwehrseite verwaist. Steinwendens Quwam Oladehinde, mit dem FKP-Kapitän Henry Fieger einige Probleme hatte, passte scharf nach innen, wo Christmann aus kurzer Distanz zum 0:2 vollendete.

Die Partie schien gelaufen – auch weil das Spiel der FKP-U23 kaum besser wurde. Doch ein Geniestreich des eingewechselten Tuttobene brachte „die Klub“ zurück ins Spiel. Der schnelle Angreifer setzte sich gegen drei Gegner durch und passte dann von der Grundlinie zurück an den Fünfmeterraum. Dort war Noah Stilb zur Stelle und verkürzte auf 1:2 (63.). Es war der erste echte Pirmasenser Torschuss. „Das halte ich meinen Jungs heute zugute, dass sie das Glück erzwungen haben“, sagte Trainer Mayer später.

Platzverweis als Knackpunkt

In der Folge vergab Steinwenden zweimal die Gelegenheit zum dritten Tor. Erst rettete Schwarz gegen Oladehinde, dann köpfte der eingewechselte Ex-Pirmasenser Florian Hasemann freistehend über das Tor. Dann der Knackpunkt der Partie: Steinwendens Einwechselspieler David Höft vergab zunächst eine weitere Chance zum 3:1 für den SVS (78.) und sah nur eine Minute später Gelb-Rot, weil er den Ball weggeschlagen hatte. „Der FKP kommt mit dem ersten Torschuss zurück ins Spiel, und uns hat der Platzverweis sehr wehgetan. Am Ende gingen etliche auf dem Zahnfleisch. Wir hätten einfach das dritte Tor machen müssen“, sagte der neue SVS-Spielertrainer Daniel Meisenheimer.

Der Ausgleich in der 89. Minute war eine Co-Produktion zweier Einwechselspieler. Nach einem weiten Ball in Steinwendens Strafraum scheiterte Decker noch mit seinem Schuss an Keeper Luca Layes, doch A-Junior Luca Popescu setzte den Nachschuss aus kurzer Distanz in die Maschen.