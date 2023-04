Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit drei Siegen startete der FK Pirmasens II in die Fußball-Verbandsligasaison, kassierte dann aber zwei hohe Niederlagen: 2:5 beim SC Idar-Oberstein, 1:6 auf eigenem Rasen gegen Tabellenführer SV Morlautern. FKP-Trainer Martin Gries kritisiert seine Spieler scharf und fordert im Spiel am Samstag, 17 Uhr, beim SV Steinwenden eine deutliche Steigerung.

Herr Gries, Sie waren am vergangenen Sonntag nach dem Spiel hoch erbost über die Leistung ihres Teams. Was waren die Gründe?

Wir dürfen in einem Topspiel so nicht auftreten.