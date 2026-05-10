Nach starkem Start wird es spät im Spiel noch mal brenzlig – doch die Punkte bleiben in Pirmasens. Ein schneller Doppelschlag vor der Pause macht es möglich.

Wesentlich besser sieht die Situation für den FK Pirmasens II in der Verbandsliga Südwest durch den 2:1 (2:0) -Heimsieg am Sonntag gegen den Tabellenletzten VfB Bodenheim aus. Weil Konkurrent TSG Bretzenheim zu Hause gegen den SV Viktoria Herxheim mit 2:4 verlor, beträgt der Abstand auf den ersten Abstiegsrang nun drei Zähler.

Hätte der SV Steinwenden seinerseits zudem noch gegen den Tabellenführer TuS Mechtersheim, wie eigentlich zu erwarten war, verloren, hätte die FKP-Zweite sogar noch die Möglichkeit gehabt, eine weitere Mannschaft einzuholen. So ist nun ein Zweikampf zwischen Bretzenheim (28 Punkte) und Pirmasens (31) zu erwarten an den letzten beiden Saisonspieltagen.

Mayer: Wieder ein paar graue Haare mehr

„Das Spiel gibt wieder ein paar graue Haare mehr, aber wir haben die drei Punkte“, stellte FKP-Trainer Jens Mayer fest und meinte dabei insbesondere die Schlussphase. Kritisch wurde es deshalb, weil Nils Schäfer in der 84. Spielminute zwar mit wenig Tempo, aber unfassbarer guter Platzierung den Ball zum 1:2 für die Gäste einschoss. „Wir haben Bodenheim durch unser Spiel wieder in die Partie zurückgeholt“, sagt Mayer dazu.

Destruktiv und mit weniger geeigneten Ideen war es zuweilen, was die Schuhstädter da spielten. „Wir agieren mit hohen Bällen auf Oskar Prokopchuk. Sein Gegenspieler ist aber wahnsinnig groß, das kann nicht funktionieren. Wir wollten ihn flach anspielen, damit er den Ball klatschen lassen kann“, erklärt Mayer, was taktisch schief gelaufen war.

Mayer mit erster FKP-Hälfte zufrieden

Zu Chancen kamen die Gäste vor 100 Zuschauern dennoch kaum, warfen in der Schlussphase aber noch mal alles in die Waagschale. Sogar Torwart Jonah Simon stürmte in den letzten Minuten bei Standardsituationen mit. Tief in der Nachspielzeit sah der FKP-Spieler Kimi Frary wegen Ballwegschlagens noch eine zweifelhafte Ampelkarte (90.+4). Der Schiedsrichter pfiff spät, Frary war bereits in der Bewegung und war verständlicherweise fassungslos über seinen Feldverweis. Weil auch die letzte Chance nichts mehr einbrachte, konnten die Pirmasenser trotzdem den wichtigen Heimdreier einfahren.

„Wir haben in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt“, war Mayer vor allem froh über die Leistung in der ersten Spielhälfte. Dennoch benötigte seine Mannschaft Zeit, bis die ersten Chancen zustandekamen. Die wurden aber gleich in Tore umgemünzt. Etwa zehn Minuten dauerte die FKP-Druckphase ab der 25. Spielminute. „Wir haben die Halbräume wie besprochen besetzt, sind höher angelaufen, sind auch gut auf ihre Abwehrkette zugelaufen“, lobte Mayer. Dabei hatten Schlusslicht Bodenheim sogar die erste gute Chance: Aschref Hazaz schob den Ball aus kurzer Entfernung Millimeter am Pfosten und dem Gehäuse von FKP-Torhüter Simon Schwarz vorbei.

Prokopchuk und Berger treffen kurz nacheinander

Dagegen stand Offensivspieler Prokopchuk nach Ablage von Kristof Scherpf goldrichtig und traf aus sieben Metern zur Führung (28.). Zwei Minuten später stand Ben Berger am Strafraum goldrichtig, als Prokopchuk ein Kopfballduell im Strafraum zwar verlor, Berger der Ball nach dem Zweikampf aber vor die Füße fiel. Mit einem Strahl nagelte er ihn regelrecht zum 2:0 ins Toreck, der Gästetorhüter blieb ohne Chance. „Wir müssen dann vor der Pause noch das 3:0 machen“, fand Mayer, dessen Team durch den stark aufgelegten Noah Stilb noch eine gute Torchance hatte (35.). In der zweiten Spielhälfte kam der FKP kaum mehr zu Chancen, nur Innenverteidiger Grischa Walzer verpasste aus wenigen Metern das dritte Tor samt Vorentscheidung (57.).