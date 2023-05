Der FK Pirmasens II hat sein letztes Saisonspiel in der Fußball-Verbandsliga beim SC Idar-Oberstein mit 2:1 (0:0) gewonnen und ist damit auf Rang sieben in der Abschlusstabelle geklettert.

Held des Tages in der Pirmasenser „Jugendauswahl“, in der insgesamt sechs U19-Spieler zum Einsatz kamen, war Jan-Luca Fadel, der sogar zum jüngeren Jahrgang bei den A-Junioren gehört.

Der Youngster kam in der 84. Minute und drückte sechs Minuten später nach einem Schuss von Spielertrainer Christopher Ludy den vom SCI-Torwart nach vorne abgewehrten Ball zum Siegtor über die Linie. „Ich bin sehr stolz auf das Team. Natürlich hatte Idar-Oberstein mehr Ballbesitz. Aber am Ende haben wir es etwas mehr gewollt. Daher war unser Sieg nicht unverdient“, sagte Ludy. Justus Klein brachte den gastgebenden Ex-Titelkandidaten kurz nach der Pause in Führung. Ludy: „Da haben wir viel gelitten. Lukas Volberg hat zweimal auf der Linie geklärt.“ Doch Pirmasens kam zurück. Moritz Jung glich nach Ludys Kopfball zum 1:1 aus (68.).

SO SPIELTEN SIE