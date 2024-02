2:3 (0:2) beim Saarlandliga-Neunten SV Merchweiler: Trotz einer starken zweiten Halbzeit hat Fußball-Verbandsligist FK Pirmasens II auch das dritte Spiel in seiner Winter-Vorbereitung verloren. Lennart Vogt mit einem 20-Meter-Schuss und Spielertrainer Christopher Ludy per Elfmeter nach Foul an Stefan Scoular-Stajic trafen für Pirmasens.

„Die erste Halbzeit war schwach. Da waren wir zu passiv in den Zweikämpfen und machten viele einfache Fehler“, räumte Ludy ein. Nach dem Seitenwechsel störte seine Mannschaft den Gegner früher und war nach dem 0:3 in der 55. Minute deutlich überlegen. Ludy köpfte noch an die Latte, Maurice Schnell schoss an den Pfosten, Vogt versiebte drei Meter vor dem Tor eine Riesenchance. Ludy: „Eigentlich hätten wir das Spiel noch gewinnen müssen.“ Silas Gutmann hatte seinen ersten 45-Minuten-Einsatz nach Verletzungspause. Sein letztes Testspiel vor dem Verbandsliga-Wiederbeginn am 24. Februar in Bad Kreuznach bestreitet der FKP II am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) beim SV Rodenbach.

SO SPIELTEN SIE