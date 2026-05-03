Der FK Pirmasens II verliert 0:4 in Bad Kreuznach, bleibt aber kämpferisch. „Sieben Punkte können reichen“, rechnet der FKP-Kapitän für die letzten drei Spiele vor.

Mit einer 0:4 (0:1)-Niederlage im Gepäck kehrte der FK Pirmasens II vom Spiel der Verbandsliga Südwest bei der SG Eintracht Bad Kreuznach zurück und steckt kurz vor dem Saisonende mit beiden Beinen ganz tief im Abstiegsschlamassel.

Punktgleich mit der TSG Bretzenheim (28) steht die FKP-Zweite derzeit auf dem ersten Abstiegsrang. „Keinesfalls waren wir unterlegen. Vor dem Elfmeter haben wir selbst eine 100-prozentige Chance, die wir nicht reinmachen, direkt nach dem Elfmeter noch mal“, erzählt FKP-Kapitän Henry Fieger. Deniz Darcan traf dann per Strafstoß zum 1:0 für die Gastgeber. Auch eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe vor der Pause ließ der FKP II ungenutzt. „Wir konnten da nicht genügend Druck aufbauen“, sagte Fieger.

Nach der Halbzeit häuften sich dann die individuellen Fehler, die SG-Kicker Darcan zu einem Doppelschlag (56., 61.) nutzte – 3:0. Die Pirmasenser um Trainer Jens Mayer spielten weiter offensiv, versuchten noch zum Anschlusstreffer zu kommen, kassierten dann aber durch Jamal Willrich das 0:4 (70.). „Wir waren aber bei weitem nicht so unterlegen, wie es das Ergebnis aussagt“, stellte Fieger klar.

Das FKP-Restprogramm mit den drei letztplatzierten Mannschaften der Verbandsliga Südwest könnte jedoch hilfreich sein. „Ich denke, wir können das Boot noch vorm Untergehen retten. Sieben Punkte können schon reichen“, glaubt Fieger.