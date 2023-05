Der Tabellenzweite war am Sonntag eine Nummer zu groß: Der FK Pirmasens II unterlag in der Fußball-Verbandsliga dem TSV Gau-Odernheim mit 2:4 (1:1).

„An einem guten Tag wäre vielleicht etwas drin gewesen. Aber wir sind heute nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen“, sagte der Co-Trainer der jungen FKP-Reserve, Timo Sammel. Die Rheinhessen, die sich einen Platz in der Aufstiegsrunde der Verbandsliga-Zweiten sichern möchten, gingen in der 19. Minute verdientermaßen durch ein Tor von Konstantin Breiden in Führung. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit fand „die Klub“ und glich durch ein Tor von A-Junior Dennis Scholler aus.

Aus 1:1 wird 1:4

„In der Pause haben wir uns einiges vorgenommen. Dann kommen wir raus und kassieren nach vier Minuten wieder einen Gegentreffer“, ärgerte sich Sammel. Emre Gümüs sorgte für die erneute Gästeführung (49.). Sammel: „Danach wurde es für uns immer schwerer. Man hat gesehen, dass es für den Gegner um den zweiten Platz geht.“ Fabio Fell per Elfmeter (61.) und Leon Robinson nach einer Nachlässigkeit in der FKP-Abwehr (82.) erzielten weitere Tore für Gau-Odernheim, das mit dem Sieg nun drei Punkte vor dem Tabellendritten Marienborn liegt. Fünf Minuten später bekam auch Pirmasens einen Foulelfmeter zugesprochen. Spielertrainer Christopher Ludy verwandelte vom Punkt zum 2:4-Endstand.

SO SPIELTEN SIE

FK Pirmasens II: Fath - Luca Hauk, Stuppy, Buchmann, Schäfer (86. Kobidze) - Scholler (68. Simon Hauk), Palmeira Abbehusen (63. Jubileum), Jung, Schnell - Ludy, Vogt (80. Sesay).