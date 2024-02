Im letzten Testspiel der Wintervorbereitung hat Fußball-Verbandsligist FK Pirmasens II beim Landesligisten SV Rodenbach ein 3:3 (0:2) erreicht.

„Wir haben zuletzt dreimal verloren. Deshalb kann man das Unentschieden als Fortschritt sehen. Aus Trainersicht kann ich natürlich vor allem mit den drei Gegentoren nicht zufrieden sein“, sagte der Spielertrainer des FKP II, Christopher Ludy.

„Müssen resoluter verteidigen“

In der ersten Hälfte besaß der klassenhöhere Gast Feldvorteile. Allerdings münzten Moritz Jung, Silas Gutmann und Lukas Volberg gute Gelegenheiten nicht in Tore um. So hieß es zur Halbzeit 0:2 nach Treffern von Tim Hotopp (25.) und Kevin Schehl (45.). Der eingewechselte Stefan Scoular-Stajic verkürzte nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff auf 1:2. Ludy glich aus (55.). Julian Graf brachte Rodenbach wenig später erneut in Führung (61.). „Wir haben zwei Gegentreffer nach Standards kassiert. Da müssen wir einfach besser werden und das auch resoluter verteidigen“, bemängelte Ludy. Rodenbach hätte gar auf 4:2 erhöhen können. Doch Justin Geißert rutschte bei der Ausführung eines Elfmeters weg und schoss über das Tor. Scoular-Stajic rettete mit seinem zweiten Tor wenigstens noch das Remis für Pirmasens.

SO SPIELTEN SIE