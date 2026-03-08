Mit am Ende nur noch sieben Feldspielern hat der FK Pirmasens II am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga gegen die SG Hüffelsheim 0:1 (0:1) verloren.

Es lief die 65. Minute auf dem Husterhöh-Kunstrasen, als beim Stand von 0:1 ein Schnittstellenpass der Gäste Tim Krafft erreichte. Er legte sofort quer auf Mannschaftskamerad Simon Scherer. Dieser scheiterte am hervorragend parierenden FKP-Schlussmann Simon Schwarz. Als dieser sich für seine Glanztat noch selbst feierte, schickte Schiedsrichter Jannick Ziehmer den zuvor bereits verwarnten FKP-Innenverteidiger Tim Braun mit Gelb-Rot vom Platz. Ziehmers Begründung: Der Winter-Zugang von Borussia Neunkirchen habe beim Pass zuvor zu sehr Abseits reklamiert. FKP-Angreifer Kristof Scherpf gefiel die Regelauslegung überhaupt nicht. Er interveniert, woraufhin der Referee mit zwei ausgestreckten Händen eine Zeitstrafe signalisierte.

Damit für zehn Minuten zwei Mann weniger. Doch erst als Scherpf wieder den Platz betrat, wurde es brenzlig für die Gastgeber. Johann Frisch zog aus halbrechter Position ab, doch Simon Schwarz lenkte das Leder mit den Fingerspitzen an die Querlatte.

„Spiel selbst kaputtgemacht“

Die 81. Minute: Tief in der Hüffelsheimer Hälfte grätschte der eingewechselte Cai Crafton einen Hüffelsheimer an der Seitenauslinie seitlich von hinten ab und sah dafür glatt Rot. Nach Ansicht des Unparteiischen meckerte Scherpf erneut zu heftig, weshalb er nun Gelb-Rot sah. Den Ausgleich schaffte der FKP II mit dann nur noch sieben Feldspielern logischerweise nicht mehr.

„Wir haben uns durch die Platzverweise das Spiel selbst kaputtgemacht, wobei ich auch sagen muss, dass ich maximal bei den Karten gegen Kristof Scherpf mitgehe. Die beiden anderen Platzverweise waren für mich keine“, sagte der neue FKP-II-Trainer Jens Mayer nach dem ersten Verbandsliga-Heimspiel unter seiner Regie.

Stilb kommt zu spät

Das Tor des Tages bereiteten die Hüffelsheimer über ihre starke rechte Seite vor. Die Defensive der Blauen verschob nicht konsequent genug. So konnte Nik Rosenbaum in der achten Minute ohne jeglichen Druck flanken und fand am zweiten Pfosten Johann Frisch. Dieser konnte seelenruhig einschieben, weil Gegenspieler Noah Stilb, tags zuvor noch im Oberligaspiel der ersten Mannschaft eingewechselt, einen Schritt zu spät kam. Dies sollte für lange Zeit die einzige Torgelegenheit der SG bleiben. Noch vor dem Seitenwechsel hatten der spätere Rotsünder Tim Braun und Till Decker den Ausgleich auf dem Kopf beziehungsweise Fuß. Braun köpfte eine Zeigerumdrehung nach der Gästeführung das Leder knapp am linken Pfosten vorbei, Decker scheiterte in Minute 23 freistehend an SG-Schlussmann Mark Becker.

Nach dem Seitenwechsel waren die Pirmasenser bis zum ersten Platzverweis klar spielbestimmend, brachten den Ball aber nicht über die Torlinie. Die beste Gelegenheit hatte wieder Till Decker (47.). Die Flanke von FKP-Spielführer Henry Fieger sorgte für Getümmel im Strafraum der Gäste. Das Runde fiel Decker vor die Füße, doch seinen Schuss lenkte Hüffelsheims Winter-Zugang vom Oberligisten Wormatia Worms, Malik Yerima (der diese Runde schon dreimal gegen den FKP I gespielt hat), zur Ecke ab. Fazit: Der FKP II zeigte gute Ansätze, doch es fehlte an Toren und ein stückweit an der nötigen Disziplin.