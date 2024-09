Gegen die erfahrene Alemannia-Truppe investiert die FKP-Zweite zwar viel, findet aber keine richtige Lösung, um sie auch zu knacken.

„Es ist jede Woche dasselbe. Wir machen extrem viel für das Spiel, investieren gut – und stehen am Ende mit leeren Händen da“, haderte Christopher Ludy, Trainer des FK Pirmasens II, nach dem 0:2 (0:1) in der Verbandsliga Südwest in Waldalgesheim.

Der SV Alemannia Waldalgesheim, in früheren Jahren auch schon im DFB-Pokal, ist derzeit Tabellenzweiter. „Die haben eine erfahrene Truppe und machen das richtig gut. Sie stehen nicht umsonst so weit oben“, sagt Ludy, für den sein Team vor allem in den ersten 25 Minuten viel zu harmlos war. „Da haben wir schon drei katastrophale Fehler gemacht. Entweder Nico Jeckel oder ein Fuß in der Abwehr haben uns da noch gerettet“, sagt Ludy. Den Führungstreffer, der bereits früh im Spiel in der Luft lag, erzielte mit dem Pausenpfiff Alemannia-Akteur Nils Gräff. „Das war eine unglückliche Situation. Tom Lautenschläger geht in den Strafraum, es kommt zu einem Pressschlag, und er bleibt dann liegen. Der Gegner kontert und macht das 1:0“, berichtet Ludy.

Auch nach der Pause kamen die Pirmasenser nicht recht ins Spiel, hatten außer einem Schuss Lautenschlägers und einem Kopfball Ludys keine weitere Chance. „Da haben mir die zwingenden Chancen gefehlt. Uns ist keine Lösung eingefallen. Die Waldalgesheimer haben es mit ihrer Dreier-, teils auch mit der Fünferkette sehr gut gemacht“, lobte Ludy auch den Gegner, der in der Schlussminute durch Pierre Merkel noch zum 2:0 kam.

