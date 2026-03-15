Die junge Verbandsliga-Reserve des FK Pirmasens hat einen nicht unbedingt zu erwartenden Sieg bei einem Ex-Oberligisten eingefahren.

„Es war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben die ersten beiden Spiele nach der Winterpause bestätigt.“ So kommentierte der Trainer des FK Pirmasens II, Jens Mayer, das 2:1 (0:1) bei Alemannia Waldalgesheim, den ersten Sieg in der dritten Fußball-Verbandsligapartie unter seiner Regie.

Die abstiegsbedrohten Pirmasenser – ohne die drei vorigen Sonntag beim 0:1 gegen Hüffelsheim des Feldes verwiesenen Kristof Scherpf, Tim Braun und Cai Crafton, dafür mit Abwehr-Routinier Christopher Fried – gerieten in der 13. Spielminute in Rückstand. Nils Gräff traf für den Tabellenvierten. „Es war eine Kopie des 0:1 gegen Hüffelsheim eine Woche vorher“, stellte Mayer fest. Nachdem seine Mannschaft die Partie bereits in der ersten Spielhälfte gut im Griff gehabt, habe sie die Rheinhessen „in der zweiten Hälfte eingeschnürt“. Mayer: „Nur in der Schlussphase hatte Waldalgesheim noch eine Chance.“ Das 1:1 gelang Torben Kirch, der eine Ecke direkt verwandelte (74.). In der 89. Minute flankte Kirch in den Strafraum der Alemannia, dort schloss Philipp Buchheit mit der Innenseite direkt ab und traf aus kurzer Distanz zum 2:1.

Läuferisch überlegen

„Waldalgesheim hatte uns läuferisch nichts entgegenzusetzen. Die Defensive steht. Wir haben wieder ganz wenig zugelassen“, sagte Mayer. Der FKP II weist nun 21 Punkte aus 21 Spielen auf.

Ein Wermutstropfen beim Auswärtsdreier war das Ausscheiden von Innenverteidiger Henry Fieger, der vielleicht ebenso wie Vincent Weber langfristig verletzt ausfallen könnte. „Er ist auf die Schulter gefallen. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres. Zuerst sah es aber nicht so gut aus“, informierte Mayer.