Fußball-Oberligist FK Pirmasens hat Mittelfeldspieler Moritz Theobald verpflichtet. Der 20-Jährige, der bisher für den 1. FC Kaiserslautern II spielte, unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag.

Moritz begann als Kind mit dem Fußballspielen beim FV Kusel, wurde dann in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern (2010 bis 2017 und 2019 bis 2021) ausgebildet. Eineinhalb Jahre war er bei Schalke 04. In Theobalds Vita stehen 17 Einsätze in der Junioren-Bundesliga und in der abgelaufenen Runde 23 Partien (vier Tore) in der Herren-Oberliga.

„Moritz zeigt in seinem jungen Alter schon eine hohe fußballerische Qualität“, teilte der FKP am Donnerstagabend mit. „Wir sind davon überzeugt, dass er sich bei uns in Pirmasens gut weiterentwickeln und die nächsten Schritte machen wird.“