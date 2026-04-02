Der FK Pirmasens, aktuell Tabellenzweiter der Fußball-Oberliga, hat für die kommende Saison Innenverteidiger Bastian Görtler verpflichtet. Der 20-Jährige spielt aktuell für die zweite Mannschaft des Zweitbundesligisten Darmstadt 98 in der Hessenliga und wurde zuvor bei Mainz 05 ausgebildet. In seiner Vita stehen je zwei Einsätze in der deutschen U16-Nationalmannschaft und in der Uefa-Youth-League. „Er kann auch rechts verteidigen oder auf der Sechs spielen. Von seiner Mentalität her passt er gut in unsere Gruppe“, sagte am Donnerstag der Cheftrainer und Kaderplaner des FKP, Daniel Paulus.