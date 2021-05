Die neuen Corona-Regeln erlauben ab 21. Mai 100 negativ getestete, mit Abstand sitzende Zuschauer beim Sport, wenn die Inzidenz beständig unter 100 liegt. Der FK Pirmasens will daher, wenn die Inzidenz in der Stadt dies ermöglicht, die beiden letzten Saison-Heimspiele in der Fußball-Regionalliga gegen den FSV Mainz 05 II (22. Mai) und den TSV Schott Mainz (12. Juni) vor Publikum austragen.