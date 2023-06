Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FK Pirmasens hat einen neuen Innenverteidiger. Nach RHEINPFALZ-Informationen wechselt Edonart Leposhtaku innerhalb der Fußball-Oberliga vom TuS Mechtersheim auf die Husterhöhe.

Der 24-Jährige aus Bad Dürkheim war eine feste Größe in Mechtersheims Defensive. Er erzielte in der abgelaufenen Saison in 28 Oberliga-Einsätzen auch drei Tore. Der in Deutschland