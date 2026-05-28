Für den FK Pirmasens geht das mit 1:2 gegen Schott Mainz verlorene Fußball-Verbandspokalfinale in die Verlängerung außerhalb des Rasens.

Pokal-Spielleiter Klaus Karl ( Weingarten) habe den FKP zu einer Stellungnahme zu angeblich „übelsten Beschimpfungen“ aufgefordert, informiert FKP-Präsident Jürgen Kölsch. Dies habe der Verein am Donnerstag getan und durch ein Video mit Ton belegt, dass die Vorwürfe gegen Spieler Manuel Grünnagel, der nach seiner Auswechslung ebenso wie Athletiktrainer Manfred Lauer die Rote Karte sah, nicht zutreffen würden. Kölsch: „Der Südwestdeutsche Fußballverband soll unterlassen, dies weiter zu behaupten.“

Generell kritisiert der FKP, dass für das Finale zwischen einem Regionalligisten und dem Oberliga-Zweiten ein Verbandsliga-Schiedsrichter eingeteilt wurde. Das Schiedsrichterteam habe ein reguläres Pirmasenser Tor aberkannt und in der 55. Minute bei einem klar Rot-würdigen Foul des Mainzers Nils Gans an Luca Eichhorn nur Gelb gezeigt. „Eigentlich sollten im Finale der besten Amateurmannschaften des SWFV auch die besten Schiedsrichter des Verbands pfeifen. Das war hier nicht der Fall. Insbesondere die Linienrichterin hatte einen rabenschwarzen Tag“, merkte FKP-Geschäftsstellenleiter Christoph Radtke an.

Beim letzten Oberliga-Saisonspiel am Samstag (15 Uhr) gegen die Sportfreunde Eisbachtal findet von 14 bis 17 Uhr im Framas-Stadion eine Typisierungsaktion für die 36-jährige, schwer erkrankte Tochter eines FKP-Mitglieds statt. Nur eine Stammzellspende könne, so der FKP, das Leben der verheirateten Mutter von zwei kleinen Kindern retten. Jeder, der sich registrieren lässt, hat freien Eintritt zum Spiel. Zudem dürfen schwerbehinderte Menschen mit Begleitperson kostenlos zuschauen.