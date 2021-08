Was hatten die Bundesliga-Profifußballer von Hertha BSC und die am Dienstag in Pirmasens gastierenden Regionalliga-Berufsspieler des SSV Ulm im April 2021 gemeinsam? Eine 14-tägige Quarantäne.

Nachdem zwei Spieler und ein Funktionär der Schwaben positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, beorderte das Gesundheitsamt die gesamte Mannschaft inklusive Trainer und Betreuer in häusliche Isolation. Drei Ligaspiele des SSV mussten verlegt werden. Seit Montag, 26. April, sind „die Spatzen“ wieder auf dem Trainingsplatz.

Im ersten Spiel nach der Zwangspause präsentierte sich das Team von Trainer Holger Bachthaler in keiner guten Verfassung. Nur ein 0:0 erreichte der Tabellenfünfte am Samstag gegen den kurz vor dem Abstieg stehenden FC Bayern Alzenau, der sich den Punkt redlich verdient hatte. „Es war ein ganz schwaches Spiel von uns. Jeder hat weit unter seinen Möglichkeiten gespielt“, sagte Ulms torgefährlicher Innenverteidiger Johannes Reichert (acht Saisontreffer), der von 2014 bis 2016 in der Pfalz beim 1. FC Kaiserslautern spielte und in der Ulmer Jugend Mannschaftskollege des heutigen FKP-Spielers Dennis Chessa war.

Während der Aufstieg in die Dritte Liga für den SSV nicht mehr drin ist, bestehen im Württembergischen Pokal noch gute Chancen. Da sich die Oberligisten SSV Reutlingen und FSV Bissingen wegen der Corona-Pandemie aus dem Pokalwettbewerb zurückziehen wollen – einer der beiden wäre Ulms Halbfinalgegner gewesen –, winkt der kampflose Einzug ins Endspiel.