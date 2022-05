Regionalligist FK Pirmasens hat sich mit einem 2:1 (2:1)-Sieg über Mitabsteiger TSV Schott Mainz aus der Liga und von seinem Heimpublikum verabschiedet. Philipp Hermann erzielte in einem wohl vorletzten Einsatz für „die Klub“ beide Treffer. Beim ersten Streich profitierte er von Dennis Krobs cleverer Quervorlage (18.), beim zweiten siegte er im Sprintduell mit Keeper Tim Hansen und schob aus spitzem Winkel ein (30.). Yannick Grieß brachte mit einem Eigentor die Mainzer heran, die in zwei Wochen erneut Gegner des FKP sind: Das Finale um den Verbandspokal am 21. Mai in Weingarten (14.15 Uhr) ist eine Neuauflage der Partie.