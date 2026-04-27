In Luxemburg starten am Sonntag die Liga-Wettkämpfe des rheinland-pfälzischen Triathlon-Verbands. Mit dabei: das Endurance-Team des FK Pirmasens.

Während die ETP-Damen im dritten Jahr in Folge ein Team in der 1. RTV-Liga stellen, gehen die Männer nach einer Auszeit von einem Jahr in der 2. RTV-Liga wieder an den Start. Zu einem Triathlonteam gehören vier Starter, von denen bei einem Wettkampf die jeweils drei schnellsten gewertet werden.

Sabine Kuhl-Krämer, seit vergangenem Herbst als Nachfolgerin von Mark Seither Triathlon-Abteilungsleiterin des FKP, sagt: „Bei den Damen geht es uns nicht primär um den Aufstieg, sondern eher darum, die Nachwuchs-Sportlerinnen ins Team zu integrieren und das Teamklima zu fördern.“ Die 46-jährige, in Pirmasens unterrichtende Grundschullehrerin aus Annweiler gehört dem Damenteam an, sieht sich jedoch in erster Linie als „Aushilfsstarterin“. Die sportliche Allrounderin, die früher auch Fußball beim SC Busenberg spielte, ist ambitionierte Tennisspielerin beim TC Rot-Weiß Pirmasens in der Damen-30-Verbandsliga und fährt auch gerne Ski.

15-jähriges Talent

Besonders freut sie sich darüber, dass Sara Lebhardt nach längerer Pause wieder fürs Endurance-Team antritt. Ein Nachwuchstalent ist Frieda Markert. Die 15-Jährige aus Hilst nahm unlängst gemeinsam mit Emma Arenth, Paula Franz und Hugo Seither an einem Triathlon-Camp auf Mallorca teil und gewann dort prompt einen internationalen 7,5-Kilometer-Lauf in 30:40 Minuten. Am vergangenen Sonntag siegte sie über 5,9 Kilometer beim Erlenbacher „Seehoftrail Lake & Hills“ mit einer überragenden Leistung. Teamkapitänin wird erstmals die Soldatin Laura Fremgen aus Straßburg sein.

Die als Marathonläuferin bekannte Verena Becker aus Lemberg startet nun als Triathletin fürs FKP-Endurance-Team. Die 42-Jährige hat 2019 und 2021 schon mal Triathlonluft geschnuppert. Emma Arenth (18) vom Hochstellerhof, Paula Franz (20) aus Höheischweiler, Lina Poplonski (17) aus Münchweiler, Katharina Orth (17) aus Pirmasens und Thoril Holze (21) komplettieren das Damenteam.

Herren-Aufstieg möglich

Anders definiert die Abteilungsleiterin das Saisonziel des Herrenteams: „Der Aufstieg in die 1. RTV-Liga ist durchaus möglich. Das Team ist stark.“ Teamkapitän war, ist und bleibt Klaus Krämer. Der 48-jährige Zahntechniker aus Annweiler bringt sehr viel Erfahrung mit, vor allem ist er ambitionierter Radfahrer. Das älteste Radrennen weltweit über 1200 Kilometer, Paris - Brest - Paris, hat er im Jahr 2011 gefinisht. Er gilt aber auch als guter Läufer und Schwimmer. Er leitet das Schwimmtraining samstagsvormittags im Plub.

Für die gemeinsamen Laufeinheiten mittwochs im Stadion Spesbach zeichnet Raphael Brunner verantwortlich. Der 37-jährige Fitnesstrainer aus Pirmasens hat im vergangenen Jahr mit etlichen guten Platzierung in der Laufserie Wasgaucup auf sich aufmerksam gemacht. Vergangenen Sonntag in Erlenbach überquerte er als Zweiter beim 5,9-Kilometer-Trail die Ziellinie. Mit Jens Becker aus Lemberg gehört ein zweimaliger Wasgaucup-Gesamtsieger und ambitionierter Radsportler in der bevorstehenden Saison erstmals dem Endurance-Team an. Der Zahnarzt gewann den Pfälzerwaldmarathon 2022. Mit Philipp Lebhardt (41) aus Neustadt ist ein Athlet jener Pirmasenser Mannschaft, die 2023 den Aufstieg in die Regionalliga schaffte, mit dabei. Neu hinzugekommen sind Daniel Ankner (54) aus Rodalben und Paul Lessenich (33) aus Pirmasens. Benjamin Göhmann, Jan Schindler und Dominic Conrad aus Petersberg komplettieren das Herrenteam.

Start am Sonntag in Luxemburg

Der erste Liga-Wettkampf ist ein Duathlon am 3. Mai in Luxemburg. Hierbei werden auch die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften ausgetragen. Erst ein Zehn-Kilometer-Lauf, dann 40 Kilometer mit dem Rad und zum Abschluss ein Fünf-Kilometer-Lauf – das sind die Anforderungen.

Der zweite Wettkampf folgt am 13. Juni in der olympischen Distanz, also: 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen beim Erich-Fill-Triathlon in Taunusstein. Die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und abschließend fünf Kilometer Laufen) steht beim Triathlon in Hamm am 12. Juli auf dem Programm. Die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in der olympischen Distanz werden am 5. September im und am Bostalsee ausgetragen.