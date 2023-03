Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Cooles Erlebnis“: Daniel Bohl hat sein Debüt gefeiert, auch Maurice Schnell stand in der Startelf. Nach dem 3:0-Sieg in Griechenland dürfen die beiden Polizei-Nationalspieler vom Fußball-Oberligisten FK Pirmasens nun berechtigte Hoffnung hegen, auch bei der Europameisterschaft der Polizei 2023 in England am Ball zu sein.

Mit dem klaren Sieg im einzigen Qualifikationsspiel wurde das Ticket nach Newcastle gelöst. Dort tritt Deutschland Ende Juli kommenden Jahres als Titelverteidiger an. Beim EM-Triumph 2018