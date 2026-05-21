Der Kaiserslauterer will auch nächste Saison mit dem FK Pirmasens in der U19-DFB-Nachwuchsliga spielen. Dazu muss sein Team am Samstag gegen Saarbrücken gewinnen.

„Er ist ein Musterbeispiel für eine fußballerische Weiterentwicklung, wie sie in so kurzer Zeit nicht besser hätte sein können.“ Dies sagt Peter Rubeck, Trainer der A-Junioren des FK Pirmasens, über Justin Helwig, der sich mit seiner Vielseitigkeit einen Stammplatz im Pirmasenser DFB-Nachwuchsliga-Team erspielt hat. „Die Herausforderungen in dieser Saison haben uns alle im Team weiter gebracht. Nur so waren Spiele auf Augenhöhe gegen Wehen Wiesbaden oder Greuther Fürth möglich“, merkt der 17-jährige Außenverteidiger aus Kaiserslautern an. Am Samstag (Anstoß: 13 Uhr) steigt im Framas-Stadion auf der Husterhöhe das „Endspiel“ zwischen dem FKP und dem 1. FC Saarbrücken um Platz vier in der Gruppe E, der die Qualifikation für die U19-Eliteklasse in der kommenden Saison bringt.

Helwig war zu Saisonbeginn von der U17 der TSG Kaiserslautern nach Pirmasens gewechselt. Von der Verbandsliga in die U19-Regionalliga, dort nach dem Gewinn der Herbstmeisterschaft aufgestiegen in die DFB-Nachwuchsliga, der früheren Bundesliga. „Das war ein Saisonverlauf, wie er besser nicht hätte sein können. Alle im Team haben sich auf ein höheres Level im Fußball gehievt. Ausdauer, Technik, taktisches Verständnis – und dass sich das Training gelohnt hat, haben wir gleich im ersten Spiel der Nachwuchsliga zu Hause gegen Wehen Wiesbaden gemerkt. Wir waren die bessere Mannschaft, haben 1:0 geführt und hätten den Sieg eigentlich nach Hause schaukeln müssen“, blickt der Elftklässler des Heinrich-Heine-Gymnasiums gerne auf dieses Auftaktspiel zurück. „Auch wenn es am Ende „nur“ ein 1:1 gab, „waren wir richtig zufrieden mit unserem Auftritt“, so Justin Helwig. Das erste Liga-Spiel sei schon richtungsweisend für den Neuling gewesen.

Helwig als moderner Typ eines Außenverteidigers

„Jeder kommt mit jedem klar im Team. Es gibt einen guten Zusammenhalt, wir motivieren uns gegenseitig. Nur so kannst du einen 1:0-Vorsprung gegen Schott Mainz 60 Minuten lang mit einem Mann weniger über die Zeit bringen“, lässt er das Aufeinandertreffen der beiden einzigen Teams in der Gruppe, deren Verein kein Nachwuchsleistungszentrum unterhält, Revue passieren. „Taktik, Position, Spielsystem – jeder weiß, was er zu tun hat. Der Trainer stellt uns ein, hat eine klare Ansage“, betont der Gymnasiast, der kurz vor der Klausurphase steht.

Justin Helwig verkörpert den modernen Typ eines Außenverteidigers, schaltet sich auf der linken Außenbahn in die Offensive mit ein, ist zweikampf- und kopfballstark, verfügt über einen kernigen Linksschuss. Mit weiten Einwürfen und fein gezirkelten Eckbällen trägt er zu Torgefahr bei. Bei Standards ist er eh im gegnerischen Strafraum zu finden. In der Regionalliga hat er gegen Wormatia Worms und Eintracht Trier je ein Tor erzielt.

Bis zur U17 bei der TSG Kaiserslautern gespielt

In Kaiserslautern aufgewachsen, nahm ihn seine Mutter während der Weltmeisterschaft 2014 mit zu den Bambini der TSG im Buchenloch. „Ich habe dann in diesem Verein alle Jugendmannschaften durchlaufen, bis ich nach der U17 zum FK Pirmasens gewechselt bin“, erinnert sich Helwig besonders gerne an die Turniere, bei denen alle Teams als Ländermannschaften gegeneinander spielen. „Wir hatten uns für das Finale in Göttingen qualifiziert und sind dort als ,Team Japan’ angetreten. Da wir einen Japaner im Team hatten, liefen wir auch in den original blauen Trikots der Japaner auf, und die Fan-Gemeinde war mit den Landesfahnen ausgestattet. Ein tolles Erlebnis, das du nie vergisst“, schwärmt er heute noch.

In der laufenden Saison der DFB-Nachwuchsliga hätten die Derbys gegen die SV Elversberg, die beide gewonnen wurden, einen besonderen Reiz gehabt. „Einige Spieler kennen sich schon seit Jahren. Die einen haben den Weg über ein Nachwuchsleistungszentrum genommen, die anderen, so wie ich, nicht. Und dann trifft man aufeinander, kann seinen Leistungsstand vergleichen. Da haben wir ja gut abgeschnitten“, sagt Helwig lachend.

Am Samstag im großen Framas-Stadion

Den Weg beim FK Pirmasens weiter gehen, heißt am Samstag den 1. FC Saarbrücken schlagen, sich damit Platz vier (unter sieben Teams) in der Gruppe sichern und kommende Saison von Anfang an in der DFB-Nachwuchsliga spielen. Nur ein Sieg garantiert den begehrten Platz. „Und hoffentlich wieder eine große Kulisse im Stadion. Das hat schon gegen Schott Mainz gepusht“, hofft Helwig, der wie viele seiner Mitspieler im jungen Jahrgang (2008) unterwegs ist und noch eine weitere Saison in der A-Jugend spielen darf.