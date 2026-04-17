In den vergangenen Wochen war er Stammkraft in der Männer-Verbandsliga: Till Frohberg vom FK Pirmasens. Doch nun wird ler wohl länger gesperrt sein.

In den vergangenen fünf Saisonspielen zählte Till Frohberg stets zur Startelf des FK Pirmasens II in der Verbandsliga. Am Dienstagabend war der 18-Jährige aber mal wieder für die Pirmasenser A-Junioren am Ball. Das U19-Verbandspokal-Halbfinale bei Viktoria Herxheim wird der Mittelfeldspieler in keiner guten Erinnerung behalten. Der FKP verlor mit 1:2, und er selbst sah nach dem Schlusspfiff noch die Rote Karte. „Ich habe eine Tätlichkeit gemacht. Nach dem Spiel wurde ich von einem gegnerischen Spieler angejubelt. Ich habe ihn dann leider beleidigt und ihn weggeschubst. Das war total unnötig“, berichtet Till Frohberg.

Er war nach der Winterpause von den gerade in die DFB-Nachwuchsliga aufgestiegenen A-Junioren zu dem als U23 firmierenden zweiten Herrenteam gestoßen, weil er nach eigenen Worten „einfach nicht gespielt“ habe. Frohberg: „Ich war ein Bankspieler, wollte auf die Bundesliga verzichten und mich in der U23 beweisen. Deren Trainer Jens Mayer schätzt mich.“

Lange in der Warteschleife

Seit der U16 spielt der Ramsteiner beim FK Pirmasens, zuvor war er beim JFV Westpfalz aktiv. „Ich habe auch ein DFB-Nachwuchsligaspiel gegen Greuther Fürth mitgemacht. Das war eine tolle Erfahrung. Aber ich war auch frustriert, weil ich lange nicht zum Zug gekommen bin“, sagt der Zwölftklässler. Er befürchtet nun eine Sperre von fünf Spielen infolge seiner Roten Karte und ist deshalb ziemlich zerknirscht: „Ich werde hier zum Stammspieler, bin aber jetzt außen vor. Ich habe meine Teamkollegen im Stich gelassen. Ich habe vor dem Spiel noch gesagt bekommen, ich soll mich nicht provozieren lassen.“

Am Sonntag will er trotz der Sperre nach Mainz fahren und sich das nächste Verbandsliga-Spiel der im Abstiegskampf steckenden U23 beim TuS Marienborn (Anstoß: 15.30 Uhr) ansehen.