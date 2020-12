Fußball-Regionalligist FK Pirmasens hat zwei junge Defensivspieler mit Zwei-Jahres-Verträgen weiter an sich gebunden: Jonas Vogt (20) und Marcel Fritzler (19) unterschrieben bis Sommer 2023. Der als B-Junior vom FSV Offenbach zum FKP gekommene Vogt gehörte diese Saison als Außenverteidiger in allen sieben Verbandsligapartien der zweiten Mannschaft zur Startelf. Ihm traut die sportliche Leitung des Vereins perspektivisch ebenso wie Innenverteidiger-Talent Fritzler den Sprung in die erste Mannschaft zu. Fritzler erlitt in der Saisonvorbereitung einen Kreuzbandriss und fällt seither aus.