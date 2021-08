Wie schon in Ulm und Aalen war der FK Pirmasens auch in seinem dritten Regionalligaspiel im neuen Jahr am Sonntag gegen den FC Gießen in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Und wieder glückte kein Sieg. Gegen extrem effektive Hessen verlor „die Klub“ mit 1:2.

Zwei falsche Entscheidungen haben das erste Geisterspiel überhaupt im Framas-Stadion entschieden. Die erste traf FKP-Innenverteidiger Moritz Zimmer in der 49. Minute. Da stand es 0:0, und die Gäste aus Hessen hatten bis dahin noch nicht einmal den Hauch einer Torchance.

Aus dem Nichts

In jener 49. Minute hatte Gießen eigentlich auch keine Torchance herausgespielt. Zimmer hätte den Ball problemlos ins Toraus befördern können, doch er beschloss, zurück zu Torhüter Benjamin Reitz zu köpfen. Gießens Tim Korzuschek ahnte dies, erlief sich die Rückgabe und schoss das Tor aus dem Nichts. „Das 0:1 geht auf meine Kappe“, suchte Zimmer, der anstelle des noch nicht ganz wieder fitten David Becker die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führte, erst gar nicht nach Entschuldigungen.

Besser rechts

Die zweite falsche Entscheidung traf Dennis Krob, als er in der Nachspielzeit zum zweiten Mal an diesem Tag zum Elfmeter antrat. Nachdem er in der 80. Minute den ersten Strafstoß gewohnt präzise und scharf rechts unten zum 1:2 verwandelt hatte, schoss er nun in die linke Ecke. Das gar nicht mal schlecht, aber FCG-Torhüter Frederic Löhe ahnte dies und parierte glänzend. „Normal schieße ich immer rechts, aber ich hatte dann eine andere Idee“, ärgerte sich Krob über die vergebene Ausgleichschance. Es war sein siebter Regionalliga-Elfer, die ersten sechs hatte er alle ins Tor geschossen.

Neofytos holt zwei Elfer raus

Beide Elfmeter holte sein in der 68. Minute eingewechselter Sturmpartner Konstantins Neofytos heraus. Bis dahin war Krob die einzige Spitze. Ob er generell lieber einen Sturmpartner hätte? „Es ist immer schwer allein da vorne, wobei mir Dennis Chessa immer versucht zu helfen. Aber ob wir mit einem oder zwei Stürmern spielen, ist nicht meine Entscheidung“, antwortete Krob. Diese trifft Trainer Patrick Fischer, der Neofytos für sein „cleveres Verhalten“ bei den beiden berechtigten Elfmetern lobte.

„Eigentlich tot“

„Wir waren eigentlich tot“, beschrieb Zimmer drastisch die Lage des FKP nach dem 0:2 in der 56. Minute durch Jonas Arcalean. Dass sich sein Team noch mal berappelte und auf schwer bespielbarem Untergrund mit wenig Ideen, aber großem Kampfgeist Gießen noch mal in Bedrängnis brachte, stimmt ihn zuversichtlich: „So doof sich das anhört, aber wir haben eigentlich wieder ein gutes Spiel gemacht. Das Spielglück war eben stark aufseiten der Gießener, die unseren ersten Fehler direkt bestraft haben.“ Nun gelte es, trotz des schlechten Starts in 2021 „die Nerven zu behalten“. Nur noch drei Punkte beträgt der Vorsprung auf den Drittletzten, den am Mittwoch (19 Uhr) in Pirmasens gastierenden FC Bayern Alzenau.

Hammann bleibt draußen

Etwas überraschend saß Sascha Hammann am Sonntag nur auf der Ersatzbank. Der Linksverteidiger hatte die ersten 17 Saisonpartien alle durchgespielt. „Eine Pause tut Sascha mal gut“, erklärte Trainer Fischer, der den sonst rechts verteidigenden Gianluca Lo Scrudato auf Hammanns Position brachte.