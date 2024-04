Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für den Oberligisten FK Pirmasens steht am Sonntag eine knifflige Aufgabe an. Der Tabellenzweite spielt im Stadion Oberwerth in Koblenz. Aber nicht gegen den Traditionsklub TuS und auch nicht gegen das ebenfalls lange etablierte Rot-Weiss. Gastgeber ist der Emporkömmling FC Cosmos, der erst 2007 gegründet wurde und sich anschickt, die sportliche Nummer eins am Deutschen Eck zu werden.

Den FK Pirmasens erwartet vom Papier her am Sonntag ab 14 Uhr beim FC Cosmos Koblenz eine vermeintlich leichte Auswärtsaufgabe. Der Oberliga-Neuling befand sich vom Start weg in der Abstiegszone