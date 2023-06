Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn es ganz schlecht läuft, fällt der FK Pirmasens an diesem Samstag in der Regionalliga auf den letzten Tabellenplatz zurück. Dazu müsste die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer beim aktuellen Schlusslicht, dem FC-Astoria Walldorf, mit drei Toren Differenz verlieren. Doch daran mag FKP-Torjäger Dennis Krob nicht denken.

„Man weiß, was in Pirmasens los sein würde, wenn wir das verlieren.“ Dies sagt Dennis Krob zum Spiel am Samstag (Anstoß: 14 Uhr) beim drei Punkte schlechteren FC-Astoria