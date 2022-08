Der FK Pirmasens hat auch sein viertes Saisonspiel in der Fußball-Oberliga gewonnen und führt nach dem 3:0 (1:0) gegen den FSV Jägersburg nun die Tabelle der Süd-Staffel vor dem spielfreien FV Diefflen an. Der FKP ging bereits nach zehn Sekunden in Führung: Kristof Scherpf traf nach einem weiten Ball von Salif Cissé auf den durchgestarteten Luka Dimitrijevic. Danach allerdings hatte der Regionalliga-Absteiger vor 422 Zuschauern einige brenzlige Situationen zu überstehen, zweimal schossen die Saarländer an die Latte. Ein Eigentor von Frederic Ehrmann nach einer scharfen Hereingabe von Dimitrijevic brachte das 2:0 (58.). Der vom 1. FC Kaiserslautern II gekommene Moritz Theobald erhöhte gegen nur noch zehn Jägersburger – Nico Floegel hatte Gelb-Rot gesehen (63.) – mit seinem ersten Tor für Pirmasens auf 3:0 (69.).