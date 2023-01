Fußball-Oberligist FK Pirmasens hat zwei Offensivspieler aus der eigenen U19, Silas Gutmann und Dennis Scholler, bis Sommer 2025 unter Vertrag genommen.

Die beiden 18-Jährigen hatten diese Saison bereits Kurzeinsätze in der ersten Mannschaft. „Silas ist seit vielen Jahren in unserer Jugendabteilung und hat sich ständig weiterentwickelt. Er ist ein bodenständiger Junge. Wir sehen viel Potenzial in ihm“, sagte der Sportliche Leiter des FKP, Marco Steil, über das Talent aus Herschweiler-Pettersheim. Der in Kaiserslautern wohnende Scholler verfüge über „eine gewisse Geschwindigkeit“ und habe seine „Stärken im Abschluss mit seinem guten rechten Fuß“.