Der FK Pirmasens hat offenkundig den Wiederaufstieg in die Fußball-Regionalliga in dieser Saison noch nicht abgeschrieben. Denn der aktuelle Oberliga-Fünfte hat Ex-Profi Tobias Jänicke bis Rundenende verpflichtet.

Der 34-jährige Mittelfeldspieler, nach sechs Jahren beim 1. FC Saarbrücken seit vergangenen Sommer vertragslos, hat die Erfahrung von 81 Zweitliga-Einsätzen für Dynamo Dresden und den FC Hansa Rostock. Dazu kommen 273 Drittliga-Matches für Rostock, Wehen Wiesbaden und Saarbrücken. Als der FCS in der Saison 2019/20 sensationell das DFB-Pokal-Halbfinale erreichte, war Jänicke in allen fünf Partien dabei und schoss bei den Siegen gegen den 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf jeweils ein Tor. In seiner Vita steht auch ein U20-Länderspiel.

„Eine weitere Verpflichtung über den Sommer hinaus hängt davon ab, wie sich die berufliche Zukunft von Tobias Jänicke entwickelt“, informiert die FKP-Vereinsführung und fügt hinzu: „Wir sind nun aber erst einmal froh, dass er uns direkt sportlich weiterhelfen kann.“