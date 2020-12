Fußball-Regionalligist FK Pirmasens hat am Montag Daniel Bohl bis Saisonende unter Vertrag genommen. In der Vita des aus Homburg-Einöd stammenden zentralen Mittelfeldspielers stehen 19 Junioren-Länderspiele und 151 Drittliga-Einsätze für Mainz 05 II, Halle, Cottbus und Chemnitz. Seit dem Auslaufen seines Vertrags beim Chemnitzer FC im Sommer war der 26-Jährige arbeitslos. Er trainierte bereits einige Wochen in Pirmasens mit, Falls der Verband rechtzeitig eine Spielberechtigung erteilt, wird Bohl wohl schon am Dienstag (19 Uhr) im Spiel bei Astoria Walldorf erstmals für den FKP auflaufen.