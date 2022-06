Regionalliga-Absteiger FK Pirmasens hat am Montag Offensivspieler Kristof Scherpf für zwei Jahre unter Vertrag genommen. Der 25-jährige Pirmasenser kommt vom FSV Jägersburg, für den er in der abgelaufenen Oberliga-Runde 15 Tore erzielte.

Der früher auch bei der SG Eppenbrunn und beim SC Hauenstein aktive Scherpf hatte eigentlich schon bei der kürzlich in der Oberliga-Aufstiegsrunde gescheiterten Borussia Neunkirchen unterschrieben, entschied sich dann aber für den FKP, bei dem er bereits in der Jugend gespielt hatte. Der Sportliche Leiter der Pirmasenser, Marco Steil, schätzt an Scherpf auch, dass er „auf vielen Positionen spielen kann“.