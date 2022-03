Der FK Pirmasens hat in der Fußball-Regionalliga auch sein fünftes Spiel nach der Winterpause verloren. Am Freitagabend unterlag die Elf des seit Januar amtierenden Trainers Kevin Stotz dem FC Homburg vor 1327 Zuschauern im Waldstadion mit 1:2 (0:1). Die Saarländer zeigten in der ersten Halbzeit feinen Kombinationsfußball, ließen aber etliche gute Tormöglichkeiten aus. Erst der starke Patrick Dulleck traf in der 43. Minute zum 1:0 für die Gastgeber. Auf der anderen Seite hatte Sascha Hammann Pech mit einem Pfostenschuss. Ein Eigentor von Philipp Schuck brachte den 1:1-Ausgleich (50.). Zehn Minuten später sah Homburgs Stürmer Cheon die Rote Karte nach einem Foul an FKP-Torhüter Schulz. In Unterzahl gelang dann ausgerechnet dem Ex-Pirmasenser Schuck das Siegtor für den FCH (67.).